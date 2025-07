Petletnik snel rokavčke in skočil v bazen – tragedijo preprečila hitra reakcija očeta RTV Slovenija Družinsko kopanje na kopališču v Šentjurju bi se lahko v četrtek končalo tragično. Petletnik je namreč ob trenutku nepozornosti staršev brez rokavčkov skočil v bazen. Situacijo je rešil oče, ki je k sreči to opazil malo za tem in hitro odreagiral.

