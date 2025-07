»Pograbil sem psa in zdrvel po zakajenem stopnišču« Primorski dnevnik Dan po požaru v stanovanju v Ulici Galilei na križišču z Ulico Giulia še vedno ni znano, zakaj se je vnel v drugem nadstropju stanovanjskega poslopja. Ogenj naj bi se vsekakor prek stropa razširil vse do tretjega nadstropja stavbe. Gasilci so evakuirali več kot 20 ljudi, vsaj deset je bilo v požaru poškodovanih, med njimi tudi nekaj otrok. Starejši moški, prebivalec enega od stanovanj, kjer je zag ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Luka Dončić

Primož Roglič

Janez Janša