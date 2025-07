Slovenska državljana v Zadru s pomočjo motilcev signala vdrla v avto in ukradla denar 24ur.com Zadrski policisti so opravili kriminalistično preiskavo proti trem moškim, dvema slovenskima in enemu srbskemu državljanu, ki jih sumijo kaznivega dejanja drzne tatvine na območju Zadra. Moški naj bi skovali načrt, s katerim so iz parkiranega avtomobila ukradli večjo količino denarja, po tem, ko so z motilcem signala preprečili, da se je avto zaklenil.

