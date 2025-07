Slovenski športnik objavil ženino mednožje in bil obsojen, a ne le to Ekipa Nekdanji deskar na snegu Tim Kevin Ravnjak je bil na kranjskem sodišču obsojen na petmesečno pogojno zaporno kazen. Priznal je, da je na Instagramu objavil fotografijo ženinega mednožja. Zanikal pa je obtožbi, da je bil do nje psihično in fizično nasilen ter da je zanemarjal in surovo ravnal z njuno hčerko, poroča časnik Dnevnik.



