Ob kopalni sezoni v Istri več tatvin in vlomov Primorske novice V Istri opažajo povečan obseg tatvin koles, skirojev in mopedov. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so našteli tatvine 34 koles in 22 skirojev. Največ tatvin je bilo v Kopru in Piranu ter v Izoli. Tako rekoč dnevno obravnavajo tudi tatvine na plažah, letos največ v Portorožu in Izoli, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

