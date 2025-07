24. 6. 2025 okrog 06.40 ure na Bakovski ulici izven Murske Sobote zgodila prometna nesreča IV. kategorije, v kateri je umrl kolesar. Na podlagi do sedaj zbranih obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da je tik preden je prišlo do prometne nesreče, mimo kraja prometne nesreče peljalo več voznikov. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče prosimo morebitne očividce, da koristne informacije o prometni nesreči posredujejo na tel. št. 113 ali se oglasijo na Postaji prometne policije Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 11.