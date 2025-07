Jedrski inšpektorji IAEA zapustili Iran RTV Slovenija Inšpektorji Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so danes zapustili Iran, so sporočil iz te organizacije ZN. Teheran je po nedavnih izraelskih in ameriških napadih na njihove jedrske objekte prekinil sodelovanje z IAEA.

Sorodno