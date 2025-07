DZ brez glasu proti sprejel novelo zakona o osnovni šoli Lokalec.si DZ je s 55 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o osnovni šoli, ki kot nov obvezni predmet uvaja informatiko in digitalne tehnologije. Omejuje uporabo elektronskih naprav v šolskem prostoru. Poleg tega ob hujših kršitvah pravil uvaja vzgojni opomin. Novi obvezni predmet informatika in digitalne tehnologije je treba po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja uvesti, ke ...

