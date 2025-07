Vonta: Ugotovitve komisije so skrb vzbujajoče predvsem zaradi sistemske grožnje temeljem demokracije RTV Slovenija Poslanci so z 51 glasovi za in 8 proti podprli vmesno poročilo preiskovalne komisije o sumih nezakonitega financiranja strank, ki je ugotovila, da je SDS med leti 2020 in 2022 prek javnih sredstev domnevno nezakonito financirala s stranko povezane medije.

