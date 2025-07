Slovenski up Ščuka bo v dresu New York Knicks zaigral čez lužo 24ur.com Slovenski košarkar nemške ekipe Braunschweig, Luka Ščuka, bo nastopil na letošnji NBA Summer League v Las Vegasu (od 10. do 20. julija), kjer bo igral za ekipo New York Knicks. 23-letni Slovenec je k uspešni sezoni Braunschweiga prispeval s povprečjem 10,2 točke in 5,5 skoka na tekmo, zdaj pa se veseli priložnosti, da na velikem odru pokaže svoj talent.

