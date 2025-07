V Ormoški bioplinarni zanikajo krivdo za novo onesnaženje RTV Slovenija Inšpekcijski nadzori kažejo, da 10. junija v okolici ormoške bioplinarne ni bilo odpadnih voda iz nje, do novega onesnaženja torej ni prišlo, so sporočili iz družbe Adastra Energija, ki upravlja objekt. Pod vprašajem je lokacija vzorčenja, so zatrdili.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Miha Kordiš