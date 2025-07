Ne pet, temveč kar 16 lokacij za dogodke Dnevnik Člani gibanj Mladi za podnebno pravičnost, Protestival in Ljubljana odprto mesto so razočarani nad osnutkom načrta upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Kritični so tudi glede tega, v kolikšni meri in na kakšen način je bila

Sorodno



Omenjeni Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Logar

Miha Kordiš

Eva Irgl

Tadej Pogačar