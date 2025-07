Ponoči goreli smetnjaki, včeraj pšenično polje Primorske novice V noči na petek, nekaj pred eno uro, so policiste in gasilce obvestili o požaru v eni od novogoriških igralnic. S policijske uprave so sporočili, da so policisti poskrbeli za evakuacijo obiskovalcev, gasilci pa so požar hitro pogasili.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Eva Irgl

Miha Kordiš

Anže Logar