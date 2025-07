Pet ključnih vprašanj, ki so jih škofje izpostavili na srečanju s premierjem Družina

V petek, 4. julija 2025, so se predstavniki Slovenske škofovske konference (SŠK) srečali s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom na delovnem kosilu, na katerem so izpostavili ključna odprta vprašanja v odnosu med Katoliško cerkvijo in Republiko Slovenijo.

Sorodno









Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Luka Mezgec

Matej Mohorič