Dirka po Franiciji s Pogačarjem in Rogličem odlična priložnost za promocijo Slovenije RTV Slovenija Slovenska turistična organizacija bo tudi letos izkoristila dirko po Franciji za globalno promocijo Slovenije – z oglaševanjem na tujih športnih televizijah, digitalno kampanjo in ambasadorjema Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.

Sorodno