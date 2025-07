Kakovost zraka v Evropi: Ljubljana na dnu lestvice Dnevnik Stockholm, Reykjavik in Helsinki so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka, v najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA). V ta namen so objavili tudi posodobljeno različico spletnega

Sorodno