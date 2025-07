Protest krajanov občine Kostel, to sporočajo vladi in Petrolu zurnal24.si Krajani občine Kostel so z enourno počasno hojo prek prehoda za pešce na državni cesti proti mejnemu prehodu Petrina danes izrazili protest nad zaprtjem Petrolove poslovalnice na Petrini. Zahtevajo njeno odprtje, sicer napovedujejo stopnjevanje pritiska. "Ne moremo biti kolateralna škoda spora med vlado in Petrolom," je dejala županja Nataša Turk.

Sorodno













Omenjeni Petrol

SD Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Marko Pogorevc

Luka Mezgec