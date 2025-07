Jedrska elektrarna Zaporožje zaradi ruskega napada začasno brez napajanja Svet 24 Ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje, ki jo zasedajo ruske sile, je bila v petek tri ure in pol brez zunanjega električnega napajanja. To se je zgodilo devetič od začetka ruske invazije v Ukrajini in prvič po letu 2023. Ukrajinska stran je za izpad obtožila rusko obstreljevanje.

