Umrl je Julian McMahon, zvezdnik serij Pod nožem lepote in Čarovnice RTV Slovenija Umrl je igralec Julian McMahon, ki se je najbolj zapisal v spomin po televizijskih vlogah v serijah Pod nožem lepote in Čarovnice. Bil je tudi zlobnež Doktor Doom v franšizi Fantastični štirje. Igralec, ki se je boril z rakom, je bil star 56 let.

