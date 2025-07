Na pogrebu zvezdniki Liverpoola in Neves, ki je še včeraj igral na klubskem SP 24ur.com Portugalski Gondomar se danes poslavlja od nogometaša Liverpoola Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve, ki sta v noči na četrtek tragično preminila v prometni nesreči. V kraj, kjer sta odraščala, je sinoči prispela tudi delegacija z Anfielda, Joti so se prišli poklonit številni nogometni zvezdniki in višji predstavniki kluba.

