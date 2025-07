Požar in evakuacija na letalu z Majorke v Manchester 24ur.com Na potniškem letalu družbe Ryanair je ponoči pred vzletom z Majorke izbruhnil manjši požar, zaradi česar so potnike evakuirali. Šest ljudi so zaradi lažjih poškodb prepeljali v bolnišnice, poročajo španski mediji.

