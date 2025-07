Poklonili so se izjemnemu Vladu Novaku Primorske novice V Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači so letos že dvaindvajsetič zapored pripravili Poklon, prireditev ob obletnici rojstva Ite Rine v čast vidnemu, zaslužnemu in izjemnemu filmskemu igralcu ali igralki. Tokrat so se poklonili Vladu Novaku, enemu izmed najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega filma, gledališča in televizije.

