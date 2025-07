Kosovskemu parlamentu zagrozili z bombo, seja preložena 24ur.com V Prištini so preložili 42. nadaljevanje ustanovne seje kosovske skupščine, potem ko so prek sporočila SMS prejeli grožnjo z bombo. Stavbo parlamenta so izpraznili, seja pa se bo predvidoma začela v večernih urah, poročajo tamkajšnji mediji.

