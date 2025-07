Walker zapušča City, na delu tudi Radomlje, Bravo in Koper Sportal Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Kyle Walker se je pridružil Burnleyju. Ange-Yoan Bonny se po štirih letih igranja v Parmi seli v milanski Inter. V Sloveniji so bili aktivni Radomlje, Bravo in Koper, ki je podaljšal pogodbo svojemu kapetanu.

