Prvi letošnji poletni tabor MORS in mladi uspešno končan Vlada RS Ministrstvo za obrambo je skupaj s Slovensko vojsko uspešno končalo prvi termin poletnega tabora MORS in mladi. Tudi letos je bil tabor, ki je potekal na Bohinjski Beli in v Novem mestu, namenjen še nepolnoletnim dijakinjam in dijakom, ki želijo spoznati vojaški poklic, pridobiti znanja o preživetju v naravi, orientaciji, osnovah prve pomoči ter izboljšati svojo telesno pripravljenost.

