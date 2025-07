Trumpa razočaral pogovor s Putinom, napovedal možnost uvedbe sankcij Nova24TV Trumpova pogajanja z ruskim predsednikom Putinom so naletela na zid. Po včerajšnjem pogovoru je svetovni javnosti sporočil, da je bil z izkupičkom pogovora “zelo nezadovoljen”, ter da si Putin želi nadaljevanja ubijanja ljudi. Namignil je tudi na možnost zaostritve sankcij. “Zelo sem bil nezadovoljen s svojim pogovorom s predsednikom Putinom. On želi iti do konca, samo nadaljevati ubijanje ljudi. ...

