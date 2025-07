Udarec za Primoža Rogliča: Ni idealno, a smo omejili škodo Sportal Slovenski veteran Primož Roglič in mladi belgijski as Remco Evenepoel sta največji imeni, ki sta bili žrtvi vetra v uvodni etap Dirke po Franciji. Dva pomembna favorita za končno zmago na 112. Touru sta proti najmočnejšima kolesarjema na dirki, Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu, že danes izgubila 39 sekund. "Ni idealno," priznavajo v Rogličevi ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe.