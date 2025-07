Tragedija na avtocesti: Menjal pas in trčil v motorista, ki je padel in zdrsel s ceste Maribor24.si Tragedija: Voznik osebnega vozila naj bi pri menjavi prometnega pasu trčil v motorista, ki je padel in po vozišču zdrsel do travnate površine.

