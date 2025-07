Arso z opozorilom pred nevihtami, močnimi sunki vetra in točo #video SiOL.net Od danes popoldne do jutri dopoldne bodo ob nevihtah možni krajevni nalivi in močni vetrovni sunki, ni izključena pa niti toča, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Močan nevihtni piš bo ob morebitni nevihti možen tudi ob morju.

