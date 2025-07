Od poezije Cirila Zlobca do odstiranja zlorabe žensk Sofi Oksanen in pretresljivih zgodb Ane Svetel RTV Slovenija V tokratnih literarnih oddajah se spominjamo Cirila Zlobca in njegovih del, prebiramo šesti roman finske pisateljice Sofi Oksanen, pretresljive zgodbe Ane Svetel ter drugo pesniško zbirko pesnice in aktivistke Vesne Liponik.

