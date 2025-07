Zvezdo na Pločniku slavnih bosta prejela tudi Miley Cyrus in Shaquille O'Neal 24ur.com Pevka in igralka Miley Cyrus ter igralca Timothee Chalamet in Demi Moore se lahko veselijo svoje zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih. Datumi slovesnosti po pisanju nemške tiskovne agencije dpa zaenkrat niso znani. Po navedbah organizatorjev imajo zvezdniki do dve leti od odločitve o zvezdi čas, da načrtujejo slovesnost.

