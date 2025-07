Po štirih urah in pol garanja Cameron Norrie v četrtfinale Sportal Na teniškem grand slamu v Wimbledonu so v nedeljo na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Na osrednjem igrišču igrata Andrej Rubljov in Carlos Alcaraz, ki je dobil zadnja dva grand slama v Londonu. Prvi četrtfinalist je postal Karen Hačanov, ki je v manj kot dveh urah v treh nizih premagal Kamila Majchrzaka. Po predaji Jordana Thompsona je Taylor Fritz napredoval po vsega 41 minutah igre. Kar štiri...

