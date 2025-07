V ukrepe aktivnega politike zaposlovanja v polletju vključenih skoraj 10.000 oseb Primorske novice V prvi polovici letošnjega leta je bilo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključenih 9780 oseb, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani za 38 odstotkov več. Prevladujejo ženske, dolgotrajno brezposelni, mladi do 30 let in starejši od 50 let.

