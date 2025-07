Sprinter na mirnih vodah Anže Pikon evropski podprvak do 23 let na 200 metrov Sportal Ob koncu evropskega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Romuniji je za velik uspeh poskrbel Anže Pikon, ki je bil drugi med kajakaši do 23 let na 200 metrov, skupaj z Matevžem Manfredo pa sta bila četrta med dvojci na 500 metrov.

