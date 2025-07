Ta teden prinaša poletno spopadanje z resnico ter polno luno v Kozorogu. Uran – planet upora in preobratov – se 7. premakne v Dvojčka in prvič po letu 2018 spremeni znamenje. Uran preživi približno osem let v vsakem znamenju in v tem obdobju prinaša ogromne premike v delu življenja, ki ga kot znamenje predstavlja. Uran […] Prispevek Tedenski horoskop: 7. – 13. julij 2025 izvira s portala Student.s ...