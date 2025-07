Iz živalskega vrta pobegnil lev in napadel moškega 24ur.com V priljubljenem letovišču Manavgat v turistični provinci Antalya na jugu Turčije je iz živalskega vrta pobegnil lev. Ko je bil na prostosti, je lev napadel moškega in ga hudo ranil. Po urah iskanja so žival našli in ubili.

