Na 21. Grossmannovem festivalu slavil film Gospod K 24ur.com V Ljutomeru so podelili nagrade 21. festivala fantastičnega filma in vina. Najboljši film je Gospod K režiserke Tallulah H. Schwab, po izboru občinstva pa Ti si vesolje ukrajinskega režiserja Pavla Ostrikova. Gospod K je črnohumorna drama z vzdušjem iz del Franza Kafke, kjer je stvarnost neulovljiva in se nenehno spreminja. Svoj talent so tekom dogajanja pokazali tudi mojstri maske, ki so pomagal...

