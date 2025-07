Podjetnik je v petek nekaj po 17. uri obvestil policijo, da je dobil elektronsko sporočilo v imenu ene izmed slovenskih bank s povezavo za t. i. selitev računa na novo platformo. Povezavi je sledil in v nadaljevanju so mu neznanci z bančnega računa podjetja dvignili več kot 100.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah ...