Norvežanke že v četrtfinalu, Švicarke podaljšale upanje z zmago nad Islandijo RTV Slovenija Nogometašice Norveške so se že prebile v četrtfinale evropskega prvenstva v Švici. V 2. krogu v skupini A so v Sionu premagale Finsko z 2:1. Gostiteljice Švicarke so na stadionu Wankdorf v Bernu ugnale Islandijo z 2:0.

