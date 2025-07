Furmanski praznik v Postojni dobil bitko z vremenom (FOTO) Primorske novice Povorka vozov, tekmovanje v kuhanju golaža, predstavitev domačih obrti iz okoliških krajev ... Vse to si je bilo mogoče v parku Postojnska jama ogledati na včerajšnjem, že 32. Furmanskem prazniku. Do sedaj je ta odpadel zgolj leta 1991 in med pandemijo covid-19, letos pa je izvedbo ogrožal dež, ki ...

