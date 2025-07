Udoka navdušen nad okrepitvijo: Durant pooseblja to, kar gradimo v Houstonu 24ur.com V severnoameriški košarkarski ligi NBA so opravili rekorden posel: v uradni prestop superzvezdnika Kevina Duranta iz Phoenix Suns v Houston Rockets je vključenih sedem klubov. Poleg omenjenih še Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Brooklyn Nets in Los Angeles Lakers Luke Dončića. Strateg "raket" iz Houstona Ime Udoka ne skriva navdušenja, da bo znova združil moči s 36-le...

Sorodno