Mehičani še desetič zmagovalci zlatega pokala, ganljiva gesta Jimeneza #video Sportal Nogometaši Mehike so še desetič osvojili zlati pokal, prvenstvo Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Mehičani so v finalu v Houstonu pred skoraj 71.000 gledalci na razprodanem stadionu NRG z 2:1 (1:1) premagali reprezentanco ZDA in s tem ubranili naslov iz leta 2023. Raul Jimenez, strelec izenačujočega gola za Mehilo v 27. minuti, je gol proslavil na način, po katerem je bil znan pokojni Diogo Jota.

