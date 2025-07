V Vitanju so po petkovem neurju, ki ga v takšnem obsegu v tej občini ne pomnijo, že zagotovili nujno prevoznost cest oziroma dostope do domov občanov, ki so bili po ujmi odrezani od sveta. Zaradi izjemne količine padavin so narasli hudourniki, ki so odnašali in poškodovali višje ležeče ceste, sprožilo se je več plazov. Hudinja je prestopila bregove in poplavila pred kratkim odprt novi športni par ...