Visma odgovarja na ostre besede Vingegaardove žene, oglasil se je tudi Jonas Sportal Druga etapa Dirke po Franciji se je šele dobro začela, ko je javnost v domovini Jonasa Vingegaarda pretresel intervju njegove žene Trine Vingegaard Hansen za danski časnik Politiken. V njem je ostro izpostavila zaskrbljenost glede ravnanja ekipe Visma | Lease a Bike z njenim možem in nakazala, da so zahteve ekipe do njega pretirane, o čemer smo pisali v nedeljo. Zdaj ji nizozemsko moštvo odgovarja...

