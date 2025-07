Šentjurčani že tretjič osvojili državne kmečke igre Družina

Naslov prvakov na državnih kmečkih igrah so že tretjič osvojili člani Društva podeželske mladine (DPM) Šentjur. Največji dogodek Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) je potekal na prvo julijsko soboto v Lenartu v Slovenskih goricah, organizirali pa so ga v DPM Maribor ob pomoči ostalih društev iz podravske in pomurske regije.

