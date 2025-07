Vitanje še ni ven iz hudega, novi plazovi ogrožajo ceste in tudi hišo 24ur.com Občino Vitanje, ki jo je v petek prizadelo neurje, so obiskali predstavniki pristojnega ministrstva ter uprave za zaščito in reševanje. Skupaj so pripravili prvo oceno stanja in si ogledali razmere. Po besedah župana skušajo zdaj preprečiti dodatno škodo, saj se zaradi nadaljevanja deževja prožijo novi plazovi. Po zadnjih podatkih so ogrožene predvsem ceste, pa tudi ena hiša.

