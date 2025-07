Thompson in Janša sta ustaštvo obsodila, kdaj bo Levica obsodila komunizem?! Nova24TV “Thompson se je večkrat izrekel proti nacizmu, fašizmu, ustaštvu. Slovenska in hrvaška desnica prav tako. Kdaj ste se vi izrekli proti temule spodaj? (mimogrede, komisarka Milja v tem tekstu naj bi bila kasnejša predsednica vlade SFRJ Milka Planinc),” je zapisal komentator Iršič. Na levici so se na sobotni koncert pevca Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem Hipodromu odzvali z žolčnimi izpadi ( ...

Sorodno