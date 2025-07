Dr. Ernest Petrič v intervjuju za revijo Demokracija: »Vse bolj je videti tudi resen potencial za težave v rusko-kitajskih odnosih« Demokracija Piše: Metod Berlec S prof. dr. Ernestom Petričem smo v drugem delu pogovora govorili o prispevku »Novi svet in Slovenija«, ki ga je napisal za zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek – Novi prispevki za slovenski pomladni program, in mednarodnem dogajanju. Gospod Petrič, v svojem samostojnem prispevku za zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek z naslovom Novi svet in Slovenija pišete o nastajaj ...