V hrvaški Istri vodne trombe (VIDEO) Primorske novice Ob obali hrvaške Istre se je danes pojavilo več vodnih tromb. Notranjost države medtem pestijo neurja. Nalivi in močan veter so po Zagrebu prizadeli dele Slavonije, kratkotrajno neurje pa je dopoldne povzročilo škodo tudi v Bihaću v sosednji Bosni in Hercegovini.

