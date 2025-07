Huda ura na Vipavskih gričih: med drugo in tretjo uro zjutraj padlo skoraj 80 litrov dežja na kvadratni meter Primorske novice “Začelo se je že okrog enajstih zvečer, ob dveh zjutraj pa je močno pihalo in skozi okno je bilo videti samo oblak dežja. Ob šestih zjutraj je voda drla po klancu, cesta je bila polna peska, da je zabilo jaške in zalilo sosedovo garažo, štalo in hišo,” je Stanislav Marc z Vrtovč danes dopoldne opisal ...

